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Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика


14:30
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политикаФото: vk.com

Помощник государственного депутата Бразилии Агрипиньо Магальяйнш, являющийся также известным в стране ЛГБТ-активистом, подал иск в суд Сан-Паулу, передает Lo-Bianco.

В этом заявлении содержатся обвинения в адрес форварда национальной сборной и "ПСЖ" Неймара.

По словам Агрипиньо Магальяйнша, один из наиболее успешных футболистов мира может быть причастен к вооруженному ограблению. Чиновник заявил, что мотивом преступления стали материалы о гомофобии со стороны спортсмена.

Помощник также указал, что ему угрожал убийством адвокат Неймара, Дави де Пайва Коста Тангерина. В результате Магальяйнш испытывает опасения и потерял возможность трудиться в обычном режиме. В своем иске он потребовал миллион бразильских реалов (около 190 тыс. долларов) в качестве компенсации за нанесенный ему моральный ущерб.

В прошлом Магальяйнш уже подавал прошение о начале расследования в отношении Неймара. Основанием для этого стали высказывания футболиста о киберспортсмене Тиаго Рамосе. Как утверждает политик, в ходе конфликта с Рамосом Неймар говорил о том, что гомосексуалистов "нужно убивать".

Автор: Злата Богатова

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