|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика
14:30
Фото: vk.com
Помощник государственного депутата Бразилии Агрипиньо Магальяйнш, являющийся также известным в стране ЛГБТ-активистом, подал иск в суд Сан-Паулу, передает Lo-Bianco.
В этом заявлении содержатся обвинения в адрес форварда национальной сборной и "ПСЖ" Неймара.
По словам Агрипиньо Магальяйнша, один из наиболее успешных футболистов мира может быть причастен к вооруженному ограблению. Чиновник заявил, что мотивом преступления стали материалы о гомофобии со стороны спортсмена.
Помощник также указал, что ему угрожал убийством адвокат Неймара, Дави де Пайва Коста Тангерина. В результате Магальяйнш испытывает опасения и потерял возможность трудиться в обычном режиме. В своем иске он потребовал миллион бразильских реалов (около 190 тыс. долларов) в качестве компенсации за нанесенный ему моральный ущерб.
В прошлом Магальяйнш уже подавал прошение о начале расследования в отношении Неймара. Основанием для этого стали высказывания футболиста о киберспортсмене Тиаго Рамосе. Как утверждает политик, в ходе конфликта с Рамосом Неймар говорил о том, что гомосексуалистов "нужно убивать".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|