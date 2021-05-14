|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве допускают обмен Медведчука на украинцев, осужденных в России
13:24
Фото: imag.one
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил вероятность обмена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на граждан, которые были осуждены в РФ.
Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, он не исключает обмен главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Подобное может произойти в случае вынесения обвинительного приговора, заявил политик в эфире канала "Украина". Данилов при этом назвал фигурантов дела "предателями из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
По словам Данилова, такие решения может принимать глава государства. И если подобная возможность появится, в Киеве охотно обменяют Медведчука на украинцев, которые ранее были осуждены на территории России. Представитель СНБО заговорил об этом, когда ему задали соответствующий вопрос в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Ранее двум депутатам Верховной рады было предъявлено подозрение в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В своем Facebook она пояснила, что ранее эти лица имели статус свидетелей. Имена подозреваемых в тот момент Венедиктова называть не стала, обозначив их буквами "М" и "К".
Позже стало известно, что речь идет о лидере украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. По словам депутата Алексея Гончаренко, представляющего партию "Европейская солидарность", ранее он направлял соответствующие жалобы в Госбюро расследований, информируя о якобы имевших место фактах совершения преступлений.
В минувший вторник, 11 мая, в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ прошли обыски. Спустя два дня Печерский районный суд украинской столицы отправил политика под домашний арест на срок до 9 июля, послед чего политику надели электронный браслет. Депутат выразил готовность исполнять судебное решение, хотя и не согласен с вынесенным вердиктом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|