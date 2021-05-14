ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Тель-Авив для переговоров о прекращении огня прибыл представитель США
В Тель-Авив для переговоров о прекращении огня прибыл представитель США
Правительство утвердило список недружественных стран
Правительство утвердило список недружественных стран
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В армии Израиля объяснили удар по офисам СМИ в ГазеВ армии Израиля объяснили удар по офисам СМИ в Газе
Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsAppХинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp
Захарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во ВрбетицеЗахарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во Врбетице
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странамиРоссия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политикаНеймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве допускают обмен Медведчука на украинцев, осужденных в России


13:24
В Киеве допускают обмен Медведчука на украинцев, осужденных в РоссииФото: imag.one

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил вероятность обмена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на граждан, которые были осуждены в РФ.

Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, он не исключает обмен главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Подобное может произойти в случае вынесения обвинительного приговора, заявил политик в эфире канала "Украина". Данилов при этом назвал фигурантов дела "предателями из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По словам Данилова, такие решения может принимать глава государства. И если подобная возможность появится, в Киеве охотно обменяют Медведчука на украинцев, которые ранее были осуждены на территории России. Представитель СНБО заговорил об этом, когда ему задали соответствующий вопрос в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее двум депутатам Верховной рады было предъявлено подозрение в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В своем Facebook она пояснила, что ранее эти лица имели статус свидетелей. Имена подозреваемых в тот момент Венедиктова называть не стала, обозначив их буквами "М" и "К".

Позже стало известно, что речь идет о лидере украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. По словам депутата Алексея Гончаренко, представляющего партию "Европейская солидарность", ранее он направлял соответствующие жалобы в Госбюро расследований, информируя о якобы имевших место фактах совершения преступлений.

В минувший вторник, 11 мая, в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ прошли обыски. Спустя два дня Печерский районный суд украинской столицы отправил политика под домашний арест на срок до 9 июля, послед чего политику надели электронный браслет. Депутат выразил готовность исполнять судебное решение, хотя и не согласен с вынесенным вердиктом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В реке Ганг обнаружены десятки тел умерших от COVID-19В реке Ганг обнаружены десятки тел умерших от COVID-19
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странамиРоссия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
Радикалы установили контроль над районом в центре АфганистанаРадикалы установили контроль над районом в центре Афганистана
В Кирове погиб выброшенный с балкона полуторогодовалый ребенокВ Кирове погиб выброшенный с балкона полуторогодовалый ребенок
В СК назвали причину неадекватности стрелка из ТатарстанаВ СК назвали причину неадекватности стрелка из Татарстана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru