Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве допускают обмен Медведчука на украинцев, осужденных в России

13:24

Фото: imag.one



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил вероятность обмена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на граждан, которые были осуждены в РФ.



Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, он не исключает обмен главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Подобное может произойти в случае вынесения обвинительного приговора, заявил политик в эфире канала "Украина". Данилов при этом назвал фигурантов дела "предателями из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".



По словам Данилова, такие решения может принимать глава государства. И если подобная возможность появится, в Киеве охотно обменяют Медведчука на украинцев, которые ранее были осуждены на территории России. Представитель СНБО заговорил об этом, когда ему задали соответствующий вопрос в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".



Ранее двум депутатам Верховной рады было предъявлено подозрение в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В своем Facebook она пояснила, что ранее эти лица имели статус свидетелей. Имена подозреваемых в тот момент Венедиктова называть не стала, обозначив их буквами "М" и "К".



Позже стало известно, что речь идет о лидере украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. По словам депутата Алексея Гончаренко, представляющего партию "Европейская солидарность", ранее он направлял соответствующие жалобы в Госбюро расследований, информируя о якобы имевших место фактах совершения преступлений.



В минувший вторник, 11 мая, в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ прошли обыски. Спустя два дня Печерский районный суд украинской столицы отправил политика под домашний арест на срок до 9 июля, послед чего политику надели электронный браслет. Депутат выразил готовность исполнять судебное решение, хотя и не согласен с вынесенным вердиктом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 185

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