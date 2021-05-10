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Медведчука могут обвинить в госизмене
16:31
Фото: echo-ua.media
Двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
Глава ведомства пояснила, что ранее эти лица имели статус свидетелей. Имена подозреваемых Венедиктова называть не стала, обозначив их буквами "М" и "К".
Позже стало известно, что речь идет о лидере украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. По словам депутата Алексея Гончаренко, представляющего партию "Европейская солидарность", ранее он направлял соответствующие жалобы в Госбюро расследований, информируя о якобы имевших место фактах совершения преступлений.
В своем Telegram-канале Гончаренко сообщил, что дела по статье о госизмене возбуждены в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака. Рассказав об этом, депутат выразил благодарность Венедиктовой за решение предъявить обвинение.
Ранее в СМИ появились сообщения об обысках в доме Медведчука. По данным украинского "Зеркала недели", оперативные мероприятия силовики проводили на улице Монтажников в Киеве. Политик и его близкие проживают там, пока продолжается капремонт в их особняке в Пуще-Водице.
Отмечалось, что на территорию, где располагается несколько строений, силовики прибыли в сопровождении бойцов "Альфы".
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