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В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России
12.5.2021 15:04
Фото: finglobal.ru
Американские власти отказываются впустить дипломата, подготовленного на должность пресс-секретаря посольства РФ.
Это происходит в течение полугода, передает ТАСС со ссылкой на собственный осведомленный источник.
Вот уже более шести месяцев российская дипмиссия в американской столице вынуждена работать без пресс-секретаря, хотя в Москве подготовили сотрудника для этой должности. Все это время власти США категорически отказываются впускать дипломата. Никаких объяснений происходящего от американского руководства при этом пока еще не последовало.
Ранее стало известно, что Россию покинет пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Представительница американской дипмиссии вошла в число десяти американцев, которых власти РФ объявили персонами нон грата. Меры были предприняты в качестве ответа на подобные шаги Вашингтона. Сотрудникам американского представительства, которые включены в соответствующий список, следует выехать за пределы России в течение недели.
Накануне объявили о высылке из РФ помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии Румынии в Москве. Решение было принято в ответ на недружественные действия официального Бухареста, пояснили представители российского внешнеполитического министерства.
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