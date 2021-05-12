ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Курганом пять человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
Под Курганом пять человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России
В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России
Вулканы Марса могут быть активны
Вулканы Марса могут быть активны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Израиль готовит план наземной операции в секторе ГазаИзраиль готовит план наземной операции в секторе Газа
В институте РАН отреагировали на статью о цепной реакции на ЧАЭСВ институте РАН отреагировали на статью о цепной реакции на ЧАЭС
В СК назвали причину неадекватности стрелка из ТатарстанаВ СК назвали причину неадекватности стрелка из Татарстана
В США не впускают нового пресс-секретаря посольства РоссииВ США не впускают нового пресс-секретаря посольства России
В Екатеринбурге арестовали РойзманаВ Екатеринбурге арестовали Ройзмана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России


12.5.2021 15:04
В США не впускают нового пресс-секретаря посольства РоссииФото: finglobal.ru

Американские власти отказываются впустить дипломата, подготовленного на должность пресс-секретаря посольства РФ.

Это происходит в течение полугода, передает ТАСС со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Вот уже более шести месяцев российская дипмиссия в американской столице вынуждена работать без пресс-секретаря, хотя в Москве подготовили сотрудника для этой должности. Все это время власти США категорически отказываются впускать дипломата. Никаких объяснений происходящего от американского руководства при этом пока еще не последовало.

Ранее стало известно, что Россию покинет пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Представительница американской дипмиссии вошла в число десяти американцев, которых власти РФ объявили персонами нон грата. Меры были предприняты в качестве ответа на подобные шаги Вашингтона. Сотрудникам американского представительства, которые включены в соответствующий список, следует выехать за пределы России в течение недели.

Накануне объявили о высылке из РФ помощника атташе по вопросам обороны при дипмиссии Румынии в Москве. Решение было принято в ответ на недружественные действия официального Бухареста, пояснили представители российского внешнеполитического министерства.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Во Франции умер один из самых жестоких серийных убийцВо Франции умер один из самых жестоких серийных убийц
В Екатеринбурге по подозрению в убийстве блогерши арестован ее мужВ Екатеринбурге по подозрению в убийстве блогерши арестован ее муж
В Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и КравцовВ Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и Кравцов
Под Омском пропал бывший главврач больницы, где лежал НавальныйПод Омском пропал бывший главврач больницы, где лежал Навальный
Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от коронавирусаЛукашенко объявил о создании белорусской вакцины от коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru