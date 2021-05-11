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Россия высылает румынского дипломата
11.5.2021 20:15
Фото: dsvf.ru
Помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии объявлен нежелательной персоной, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу отечественного дипломатического ведомства. Представителю иностранной дипмиссии предписано покинуть территорию РФ в течение семидесяти двух часов.
Как стало известно, в Москве отреагировали на недружественные действия официального Бухареста, пояснили в пресс-службе МИД РФ. Соответствующая нота уже вручена сегодня послу Румынии в России Кристиану Истрате. Иностранному представителю предписано покинуть нашу страну в течение семидесяти двух часов.
Ранее власти Румынии без каких-либо оснований объявили персоной нон грата помощника военного атташе при российской дипмиссии в Бухаресте. Как и прежде, руководство РФ в ответ предприняло зеркальные меры, сообщили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.
Как уже сообщалось, не так давно премьер-министр Чехии обращался с призывом к властям европейских государств перед тем, как в Порту состоялся неформальный саммит ЕС. На фоне обострения двусторонних отношений с Москвой Андрей Бабиш просил их выслать по меньшей мере одного российского дипломата в знак солидарности с Прагой.
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