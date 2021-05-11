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В Екатеринбурге арестовали Ройзмана


13:45
В Екатеринбурге арестовали РойзманаФото: polittech.org

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил экс-мэру города Евгению Ройзману девять суток административного ареста.

Бывшего градоначальника признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП, передает Znak.com.

Наказание Евгению Ройзману вынесли за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. При этом протокол был составлен сегодня утром в отделе полиции № 7.

Основанием для начала проверки послужила жалоба, поданная представителями АНО "Мы за перемены". По словам гражданских активистов, они борются за формирование в Петербурге и других городах РФ "эффективной системы общественного и родительского контроля в сфере обеспечения и защиты прав семьи и детей".

В качестве доказательства вины Ройзмана выступали твит "Надо выходить 31-го. Я буду" и другие. По мнению правоохранителей, указывая время и место проведения несанкционированной акции, экс-мэр уральской столицы автоматически становился организатором незаконного митинга.

По словам самого Ройзмана, его твиты не были "призывом и организацией", и он был готов выйти на улицу один. В случае, если бы он действительно задался целью собрать людей, он бы это признал. Однако речь идет лишь о его личной позиции, которую он выражал в соответствии с Конституцией. Поэтому он даже не понимает суть обвинений, отметил уральский политик.

Сегодня в Екатеринбурге должны пройти еще два суда над Ройзманом по поводу организации незаконного митинга 21 апреля и участия в нем. По мнению адвоката Юлии Федотовой, фактически ее подзащитного будут судить дважды за одно правонарушение, а это является нарушением закона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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