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В Екатеринбурге арестовали Ройзмана
13:45
Фото: polittech.org
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил экс-мэру города Евгению Ройзману девять суток административного ареста.
Бывшего градоначальника признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП, передает Znak.com.
Наказание Евгению Ройзману вынесли за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. При этом протокол был составлен сегодня утром в отделе полиции № 7.
Основанием для начала проверки послужила жалоба, поданная представителями АНО "Мы за перемены". По словам гражданских активистов, они борются за формирование в Петербурге и других городах РФ "эффективной системы общественного и родительского контроля в сфере обеспечения и защиты прав семьи и детей".
В качестве доказательства вины Ройзмана выступали твит "Надо выходить 31-го. Я буду" и другие. По мнению правоохранителей, указывая время и место проведения несанкционированной акции, экс-мэр уральской столицы автоматически становился организатором незаконного митинга.
По словам самого Ройзмана, его твиты не были "призывом и организацией", и он был готов выйти на улицу один. В случае, если бы он действительно задался целью собрать людей, он бы это признал. Однако речь идет лишь о его личной позиции, которую он выражал в соответствии с Конституцией. Поэтому он даже не понимает суть обвинений, отметил уральский политик.
Сегодня в Екатеринбурге должны пройти еще два суда над Ройзманом по поводу организации незаконного митинга 21 апреля и участия в нем. По мнению адвоката Юлии Федотовой, фактически ее подзащитного будут судить дважды за одно правонарушение, а это является нарушением закона.
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