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Ученые назвали причину смерти Наполеона Бонапарта


06:08
Ученые назвали причину смерти Наполеона БонапартаФото: sensum-club.pro

К неожиданным выводам пришли британские ученые из Университета Де Монфора, пытавшиеся установить причину смерти Наполеона Бонапарта (1769-1821 гг.).

По мнению исследователей, роковую роль мог сыграть одеколон, из-за которого у бывшего императора возник рак желудка.

Наполеон умер 5 мая 1821 года, спустя шесть лет, проведенных на острове Святой Елены, куда попал после своей капитуляции британскому флоту. Ранее уже было установлено, что бывший император страдал от онкологического заболевания. Как полагает профессор Парвиз Харис, рак желудка мог быть спровоцирован любовью Наполеона к парфюму, передает The Daily Mail.

По данным историков, Наполеон крайне активно использовал одеколоном. Он мог расходовать несколько флаконов в день на протяжении многих лет, и это негативно отразилось на состоянии здоровье. Как свидетельствуют данные исследований, проводившихся ранее в США, эфирные масла могут становится настоящими "эндокринными разрушителями". Воздействуя на различные гормоны, они вызывают разнообразные нарушения, включая онкологические заболевания.

Профессор Харис пояснил, что в последние годы жизни бывший император столкнулся с последствиями длительного воздействия таких масел. Дело в том, что Наполеон старался избегать врачей и лекарств. Он был убежден, что одеколон способен надежно защитить от различных болезней. Как минимум двадцать лет полководец не только регулярно обрабатывал парфюмерными средствами свое тело, но и обильно прыскал на голову. Кроме того, иногда он даже пил одеколон, утверждают ученые.

В тот период одеколоны, содержавшие много спирта, на самом деле могли защищать от бактерий и вирусов, особенно во время походов в Азию и Африку. Однако длительная передозировка оказалась смертельно опасной.

Ранее в Великобритании совершенно случайно нашли копыто арабского скакуна Маренго, который в прошлом принадлежал французскому императору Наполеону.



Автор: Злата Богатова

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