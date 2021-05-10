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Израильские силовики покидают мечеть Аль-Акса
05:36
Фото: gazeta.ru
Сотрудники полиции Израиля начали уходить из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, передает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.
Покидая мусульманский храм, силовики используют запасные ходы.
До этого израильские правоохранители вытеснили палестинцев из мечети Аль-Акса. При этом силовики использовали различные спецсредства, в том числе, слезоточивый газ, стрельбу резиновыми пулями.
По предварительным данным, при столкновениях в Восточном Иерусалиме могли пострадать около четырехсот верующих. Как указано на сайте городского отделения Красного Полумесяца, в больницы с ранениями доставлены более 260 палестинцев. Состояние семи человек врачи оценивают как тяжелое.
Ранее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало властям Израиля два часа на выведение войск из района мечети Аль-Акса и квартала Шейх Джаррах. Представители организации также обратились к арабским государствам с призывом расторгнуть мирные соглашения с Израилем.
Напомним, 9 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство Израиля должно извиниться за действия, в результате которых пострадали десятки мусульман. Назвав происходящее в Иерусалиме провокацией, Кадыров также попросил мировое сообщество остановить "беспредел".
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