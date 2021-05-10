Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Израильские силовики покидают мечеть Аль-Акса

05:36

Фото: gazeta.ru



Сотрудники полиции Израиля начали уходить из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, передает палестинская радиостанция Dunya Al Watan.



Покидая мусульманский храм, силовики используют запасные ходы.



До этого израильские правоохранители вытеснили палестинцев из мечети Аль-Акса. При этом силовики использовали различные спецсредства, в том числе, слезоточивый газ, стрельбу резиновыми пулями.



По предварительным данным, при столкновениях в Восточном Иерусалиме могли пострадать около четырехсот верующих. Как указано на сайте городского отделения Красного Полумесяца, в больницы с ранениями доставлены более 260 палестинцев. Состояние семи человек врачи оценивают как тяжелое.



Ранее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало властям Израиля два часа на выведение войск из района мечети Аль-Акса и квартала Шейх Джаррах. Представители организации также обратились к арабским государствам с призывом расторгнуть мирные соглашения с Израилем.



Напомним, 9 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство Израиля должно извиниться за действия, в результате которых пострадали десятки мусульман. Назвав происходящее в Иерусалиме провокацией, Кадыров также попросил мировое сообщество остановить "беспредел".



Автор: Злата Богатова

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