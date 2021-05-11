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Во Франции умер один из самых жестоких серийных убийц


11.5.2021 17:45
Во Франции умер один из самых жестоких серийных убийцФото: zlodei-i-maniaki.ru

В Париже скончался Мишель Фурнире, считающийся одним из наиболее кровавых серийных убийц последних десятилетий.

Маньяку, осужденному на пожизненный срок, месяц назад исполнилось 79 лет.

В прошлом Фурнире получил прозвище "арденнский маньяк". Весной 2008 года его осудили, он получил пожизненный срок. К ответственности также привлекли его жену, которая оказывала пособничество супругу. По данным полиции, на счету пары как минимум семь жертв. Супругу маньяка приговорили к двадцати восьми годам лишения свободы.

Преступник охотился на девочек и девушек, совершая преступления на территории Бельгии и Франции в период с 1987 по 2003 год. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. В компании жены Фурнире садил в свой автомобиль потенциальных жертв, попросив указать дорогу. В машине мог находиться и новорожденный ребенок супругов. "Арденнское чудовище" было поймано бельгийскими силовиками вскоре после неудачной попытки похищения девочки.

Полиция продолжает поиски останков одной из жертв Мишеля Фурнире, передает канал BFMTV. Французские правоохранители пытаются выяснить, где может находиться тело 9-летней девочки. В убийстве ребенка, не вернувшегося домой в 2003 году, преступник признался лишь незадолго до смерти. При этом состояние здоровья Фурнире не позволило ему принимать участие в оперативных мероприятиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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