ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке
Названы основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке
Великобритания вернула Ливии античную статую
Великобритания вернула Ливии античную статую
В Нигерии при кораблекрушении погибли десятки человек
В Нигерии при кораблекрушении погибли десятки человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Медведчука могут обвинить в госизменеМедведчука могут обвинить в госизмене
Путин поручил пересмотреть правила оборота оружия после ЧП в ТатарстанеПутин поручил пересмотреть правила оборота оружия после ЧП в Татарстане
В Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и КравцовВ Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и Кравцов
Израильские силовики покидают мечеть Аль-АксаИзраильские силовики покидают мечеть Аль-Акса
Медиадиректор «Спартака» попал в реанимацию после избиенияМедиадиректор «Спартака» попал в реанимацию после избиения

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Японского школьника привлекут к ответственности за граффити на месте преступления 21-летней давности


10.5.2021 19:48
Японского школьника привлекут к ответственности за граффити на месте преступления 21-летней давностиФото: vk.com

Прокуратура Токио возбудила дело по факту порчи имущества в отношении 17-летнего школьника, передает японское общественное телевидение.

В ведомстве заявили, что подростка обвиняют в нанесении граффити на месте, где более двадцати лет назад было совершено преступление.

Школьник разрисовал забор и детские горки в парке, где двадцать один год назад убили семью из четырех человек. После начала расследования токийский старшеклассник признался, что лишь хотел повторить граффити, которое ранее увидел на YouTube.

По словам парня, он ничего не знал о трагедии, которая произошла на этом месте. Юноша также выразил раскаяние по поводу своих необдуманных действий. Какое наказание может грозить подростку, пока не уточняется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Следователи подтвердили крушение пропавшего на Камчатке Ми-2Следователи подтвердили крушение пропавшего на Камчатке Ми-2
Израильские силовики покидают мечеть Аль-АксаИзраильские силовики покидают мечеть Аль-Акса
Во Франции военные поддержали отставных генералов, заявлявших о риске распада страныВо Франции военные поддержали отставных генералов, заявлявших о риске распада страны
Путин провел переговоры с ЭрдоганомПутин провел переговоры с Эрдоганом
Названа сумма, которую США выделили в виде помощи Украине с 2014 годаНазвана сумма, которую США выделили в виде помощи Украине с 2014 года

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru