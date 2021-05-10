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Японского школьника привлекут к ответственности за граффити на месте преступления 21-летней давности
10.5.2021 19:48
Фото: vk.com
Прокуратура Токио возбудила дело по факту порчи имущества в отношении 17-летнего школьника, передает японское общественное телевидение.
В ведомстве заявили, что подростка обвиняют в нанесении граффити на месте, где более двадцати лет назад было совершено преступление.
Школьник разрисовал забор и детские горки в парке, где двадцать один год назад убили семью из четырех человек. После начала расследования токийский старшеклассник признался, что лишь хотел повторить граффити, которое ранее увидел на YouTube.
По словам парня, он ничего не знал о трагедии, которая произошла на этом месте. Юноша также выразил раскаяние по поводу своих необдуманных действий. Какое наказание может грозить подростку, пока не уточняется.
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