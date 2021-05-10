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Школы Якутска из-за роста заболеваемости COVID-19 переводят на дистанционку
10.5.2021 11:12
Фото: deon.pl
В школах Якутска вновь вводится дистанционная форма обучения, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, решение было принято из-за роста числа зараженных.
С 11 мая и вплоть до особого распоряжения на удаленную учебу переводятся все школьники, за исключением 9 и 11 классов.
По данным пресс-службы регионального правительства, в стационарах открывают дополнительные места для детей, инфицированных коронавирусом. Рост числа заражений среди маленьких пациентов настораживает, подчеркивается в сообщении. Местные власти сообщают, что два ребенка сейчас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Кроме того, тревогу вызывает и число беременных женщин, у которых выявили COVID-19. Под наблюдением медиков остаются сейчас 57 местных жительниц. Состояние четырех пациенток врачи оценивают как тяжелое.
В оперативном штабе по Якутии сообщили, что за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения коронавирусом, включая 65 - в Якутске.
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