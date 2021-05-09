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Многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох получил смертельную травму на тренировке


9.5.2021 23:38
Многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох получил смертельную травму на тренировкеФото: vk.com

В Свердловской области скончался известный спортсмен, пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе "мотоциклы с коляской" Роман Кох.

Гонщику было лишь тридцать три года. Он умер из-за травмы, полученной из-за неудачного падения в ходе тренировочного заезда.

О кончине Романа Коха рассказали представители регионального Центра технических видов спорта (ЦТВС). В сообщении указано, что в лице их друга и боевого товарища мотоспорт понес невосполнимую утрату. Титулованный мотогонщик и многократный победитель различных соревнований Роман Кох получил смертельную травму во время очередной тренировки.

По данным центра, Роман скончался вскоре после того, как допустил падение в ходе заезда. ЧП случилось в минувшую пятницу, 7 мая, на трассе "Юность" в Каменске-Уральском. После аварии Коха незамедлительно доставили в городскую больницу, но врачи оказались бессильны.

В последнее время мотогонщик проживал в Верхней Пышме, выступая за команду ЦТВС города Каменск-Уральский (Свердловская область). В прошлом Кох пять раз выигрывал чемпионат России, не раз участвовал в мировых турнирах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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