Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новосибирске коммунистов оштрафовали за первомайский автопробег

12:12

Фото: bfm.ru



Новосибирская полиция составила протоколы на нескольких участников первомайского автопробега, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу региональной организации КПРФ.



В сообщении отмечается, что трем членам партии были выписаны штрафыза административные правонарушения.



Как стало известно, двум коммунистам были выписали штрафы в размере 500 рублей, а еще одного члена КПРФ обязали уплатить 1 000 рублей. Претензии у правоохранителей возникли из-за красных флагов, которые участники пробега высунули в окна своих машин. При этом полицейские не дали четкого ответа, какую норму закона такими действиями нарушили члены КПРФ, указано в сообщении.



Представители Центрального и Калининского райкомов Новосибирска 1 мая проводили автопробег, приуроченный ко Дню солидарности трудящихся. Они намеревались с красными флагами проследовать по Красному проспекту Новосибирска, а затем доехать до завода "Тяжстанкогидропресс" и посетить ряд памятников.



Вскоре после старта, когда участники мероприятия находились у перекрестка с улицей Писарева, их остановили сотрудники МВД. В сообщении партии указано, что их соратников блокировали сразу пять экипажей. Позднее коммунистов остановили еще раз, это произошло на площади Калинина.



Автор: Злата Богатова

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