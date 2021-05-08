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В США суд принял иск от слонихи
8.5.2021 21:25
Фото: dainikbhaskar.com
В Нью-Йорке суд принял иск от слонихи Хэппи, сообщает на своем официальном сайте фонд Nonhuman Rights Project ("Проект по правам не-людей"), выступавший в качестве инициатора обращения.
Иск связан с законностью содержания животного в зоопарке.
Зоозащитники впервые попытались обратиться в суд, чтобы освободить слониху еще в 2018 году. Однако ранее все иски, поданные от имени Хэппи, отклонялись. Теперь же сотрудникам фонда удалось одержать промежуточную победу, указано в сообщении.
В фонде отметили, что речь идет о первом в истории случае, "когда высший англоговорящий суд" согласился рассмотреть исковое заявление, подававшееся "не от имени человека".
Слониха Хэппи была привезена в зверинец в 70-е годы прошлого века. В наши дни животное обитает в специальном вольере. Отдельная территория была создана для нее из-за частых конфликтов с другой слонихой.
Фонд намерен добиться перевода Хэппи в специальный слоновий заповедник, где ей будет гораздо более комфортно. Петицию с требованием отпустить слониху, которую Nonhuman Rights Project ранее разместило в Сети, поддержали полтора миллиона человек.
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