Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приамурье скоро выпустят на волю тигрицу Санду

6.5.2021 17:18

Фото: tildacdn.com



В естественную среду обитания в скором времени вернется воспитанница реабилитационного центра тигров в Приморском крае тигрица Санда, передают российские СМИ.



Со ссылкой на заявление центра "Амурский тигр" уточняется, что хищника выпустят на волю в Амурской области уже в мае.



Как сообщили представители организации, "Росприроднадзор согласился с рекомендациями специалистов". В ведомстве одобрили предложение выпустить молодую тигрицу на территории Архаринского района Приамурья. Предполагается, что животное возвратится в естественную среду обитания уже в мае, это произойдет неподалеку от Хинганского заповедника.



Санду доставили в реабилитационный центр "Амурский тигр" около года назад, тогда ей было около 9-10 месяцев. Сигнал об истощенном тигренке поступил от жителей приморского населенного пункта Горноводное, которые заметили попавшего в беду маленького хищника.



На протяжении года специалисты следили за животным, помогая ему восстановить здоровье. Кроме того, редкого хищника готовили к жизни в условиях дикой природы. В центре пока еще не решили, как будут выпускать тигрицу. Возможны два варианта - традиционный и "мягкий", когда тигру предварительно дают возможность адаптироваться, помещая на некоторое время в специальный вольер.



По словам специалистов, "мягкий" выпуск чаще используется, когда на волю возвращают несколько тигров, особенно если них есть самец. Но в данном случае, когда речь идет лишь об одной самке, вполне можно обойтись классическим выпуском из клетки, отметили в центре. По словам гендиректора организации "Амурский тигр" Сергея Арамилева, важную роль играют погодные условия, потому что весна в этом регионе очень непредсказуема.



Автор: Злата Богатова

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