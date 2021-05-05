Новости шоу-бизнеса

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Мишустин назначил срок выплат по 10 тыс. рублей семьям со школьниками до 17 августа
5.5.2021 20:32
Фото: pkokprf.ru
Министерствам поручено до 17 августа отчитаться перед правительством о проведении единовременных выплат семьям, где растут школьники - дети возраста от шести до восемнадцати лет. О выделении средств в размере 10 тыс. руб. этой категории граждан в ходе послания Федеральному собранию говорил глава российского государства Владимир Путин.
Правительство РФ к 17 августа должно получить доклад о том, как были осуществлены указанные выплаты, а также о предоставлении финансовой поддержки неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам, информирует сегодня пресс-служба кабмина. В соответствии с поручениями премьер-министра Михаила Мишустина, доклад направят ответственные за это ведомства, включая Министерство финансов, Министерство труда, Министерство здравоохранения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд РФ, указано в сообщении.
Кроме того, профильные ведомства обязали в срок до первого июля отчитаться о том, как проработан вопрос по полной оплате больничных листов для родителей детей младше семилетнего возраста. В срок до десятого июня Министерство труда и финансовое ведомство должны разработать и представить в кабмин документ, посвященный подходам к формированию целостной системы мер по оказанию помощи малообеспеченным семьям, где есть дети.
В общей сложности в список правительственных поручений по реализации послания главы РФ вошли пятьдесят восемь пунктов. Кроме помощи родителям и беременным женщинам, речь идет о процессах модернизации сферы здравоохранения и перспективах развития туристической отрасли, а также обеспечении финансовой устойчивости региональных бюджетов и госуслугах.
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