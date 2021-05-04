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Цирковые животные на «пенсию» будут уезжать в Крым


4.5.2021 23:16
Цирковые животные на «пенсию» будут уезжать в КрымФото: smi2.net

Животных-артистов, из-за возраста уже не участвующих в цирковых выступлениях, будут отправлять на "пенсию" в крымский сафари-парк.

Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Как заявил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, уже подписано соответствующее соглашение с руководством сафари-парка "Тайган". Теперь все животные Росгосцирка могут рассчитывать на заслуженную "пенсию". После переезда в южный регион артистов ожидают прекрасные условия и достойное обращение.

В совместной деятельности на территории парка уже открыли вольер для содержания слонов общей площадью свыше 45 тыс. кв. метров. Там сейчас осваиваются первые животные - слонихи, в прошлом участвовавшие в шоу "Большой Варшавский цирк".

Напомним, в середине апреля на Крымский полуостров доставили двух слоних, "прославившихся" во время представления в Казани. В минувшем марте животные устроили потасовку на арене, вызвав панику среди зрителей. Вскоре после инцидента животных было решено передать в парк.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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