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Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки
4.5.2021 20:16
Фото: livejournal.com
Российские власти объявили о введении временного запрета на экспорт гречихи и гречки. Меры будут действовать в период с 5 июня по 31 августа включительно.
Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, указывая на необходимость сохранения объемов указанных продуктов на внутреннем рынке в целях недопущения заметных колебаний стоимости.
С текстом постановления правительства РФ можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
Как отмечалось в предложении Минсельхоза, выступившего ранее с предложением об ограничении на время экспорта гречихи и гречневой крупы в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, подобные меры обусловлены необходимостью сохранить достаточные объемы гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке, а также с целью "недопущения резких колебаний цен".
В ведомстве также указывали, что за период с минувшего ноября на фоне сложившейся в последнее время мировой конъюнктуры фиксируется значительное повышение экспорта отечественной гречихи в некоторые государства-импортеры.
В целях дальнейшего роста самообеспеченности и удержания стабильной стоимости Минсельхоз намерен в текущем году увеличить посевные площади под основные крупяные культуры.
Как свидетельствует статистика, которую приводит Союз экспортеров зерна, в этом сельскохозяйственном году (в период с 1 июля прошлого года по 21 апреля текущего года) наиболее крупные закупки гречки в России совершал Китай. Объем продаж составил около 26,2 тыс. тонн. Затем следует Латвия, закупившая более 14,3 тыс. тонн гречихи. Замыкает тройку лидеров Украина, которая в указанный период приобрела свыше 13,2 тыс. тонн.
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