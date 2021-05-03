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Билл Гейтс после 27 лет брака объявил о разводе
12:58
Фото: pronto.com.ar
Американский миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после двадцати семи лет, прожитых в браке.
О расставании основатель компании Microsoft сообщил в своем Twitter.
Как указано в заявлении пары, супруги приняли такое решение после долгих раздумий. Теперь они просят уважать их личное пространство.
В сообщении отмечается, что за период совместной жизни пара успела вырастить трех замечательных детей и создать благотворительный фонд, филиалы которого сейчас успешно действуют в разных странах. Активы фонда составляют около 50 млн долларов. Супруги пояснили, что и после оформления развода намерены совместно заниматься фондом.
Сведений о финансовой стороне расставания пока нет. На текущий момент Билл Гейтс занимает четвертое место в списке самых состоятельных людей мира. В рейтинге, составленном Forbes, указывалось, что бизнесмен располагает более 130 млрд долларов.
Супруга Гейтса Мелинда в прошлом году была признана одной из самых влиятельных женщин мира, заняв пятую строчку соответствующего перечня.
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