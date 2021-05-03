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Дачников могут наказать за одуванчики и мяту на участках
12:11
Фото: vk.com
Российским дачникам, которые не ведут должным образом борьбу с сорняками на собственных участках, придется заплатить штраф.
Соответствующий комментарий юриста публикует РИА Новости.
По словам Татьяны Мацуковой, за одуванчики и ромашку на дачных участках россиянам может грозить привлечение к административной ответственности с последующим наказанием в виде штрафа. Согласно действующему в РФ законодательству, существуют установленные правила борьбы с опасными вредителями, а также возбудителями болезней растений и растениями-сорняками, отметила юрист компании "Генезис" .
В число растений, с которыми всем российским дачникам предписано вести борьбу, помимо мяты полевой и одуванчика лекарственного, включены амброзия и чертополох различных видов, борщевик Сосновского, осот полевой и ромашка пахучая, сообщила Мацукова.
Суть правонарушения может заключаться в действиях, когда, в частности, при посадке используются зараженные семяна, или в бездействии, если не применяются химические средства для ликвидации сорняков либо их не уничтожают механическим способом. Нарушителям грозит предупреждение, а также административный штраф, сумма которого может составить от 300 до 500 руб.
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