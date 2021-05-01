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Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашений


11:56
Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашенийФото: oddr.info

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского внести изменения минские соглашения.

По мнению Пушилина, для Донбасса последствия могут оказаться кровопролитными.

Возможные результаты изменений минских соглашений Денис Пушилин описал словами "это будет резня". Глава региона пояснил, что в предложении украинского лидера нет ничего нового. До Владимира Зеленского с подобными идеями выступал и его предшественник Петр Порошенко.

По словам Пушилина, в Киеве стремятся изменить "пункты в нужном ключе непосредственно для Украины". Целью таких корректировок является намерение "границу забрать", а последствия для жителей Донбасса их не интересуют. Однако для местного населения в этом нет ничего позитивного. Более того, подчеркнул глава ДНР, в случае изменений "будет резня"

В конце апреля Зеленский предложил внести изменения в минские договоренности, которые, по его словам, у настоящему времени уже устарели. Украинский лидер при этом указывал, что непосредственный диалог Киева с Донецком и Луганском "невозможен". Поэтому процесс урегулирования необходимо сделать "более гибким", соответствующим нынешней обстановке.

В интервью британскому изданию Financial Times представитель официального Киева заявил о том, что к переговорам по урегулированию в Донбассе необходимо привлечь Соединенные Штаты. По словам Зеленского, участниками обсуждений в "нормандском формате" также могли бы стать Канада или Великобритания.

В 2019 году глава Украины говорил о том, что в рамках изменений соглашений можно рассмотреть вопросы о передаче границы под контроль Киеву. Позже Зеленский также предлагал расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы проще было следить за их выполнением.

Ранее на призыв Зеленского изменить Минские соглашения отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления тревожным сигналом. Официальный представитель Кремля подчеркивал, что видоизменять минский процесс, "не положив собственно ему конец", не представляется возможным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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