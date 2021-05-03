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В Финляндии от неизвестного наркотика скончались 10 человек
3.5.2021 11:20
Фото: sapo.io
После употребления неизвестного наркотического вещества в двух городах Финляндии — Турку и Хельсинки скончались уже десять человек.
По факту смертельных случаев проводится расследование, передает Yle.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что все погибшие в Хельсинки скончались в течение апреля. Эксперты пришли к выводу, что речь идет о передозировке. В крови умерших специалисты также выявили седативные препараты.
За тот же период жертвами неизвестного наркотического вещества стали пять жителей Турку. Специалисты продолжают работу по выяснению состава токсина. По предварительным данным, причиной гибели десяти человек мог стать наркотик, еще не известный правоохранителям.
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