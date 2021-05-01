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В Москву из Иерусалима доставили Благодатный огонь
1.5.2021 22:25
Фото: donskoi.org
Во "Внуково" около девяти часов вечера совершило посадку воздушное судно с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которое сегодня утром направилось в Израиль.
В столицу РФ вновь удалось доставить частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС.
Возглавил отечественную делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. По его словам, как и в 2020 году, эту важную миссию пришлось осуществлять в особых обстоятельствах. С учетом всех чрезвычайных условий во время перелета все члены организации были вынуждены использовать маски и соблюдать установленную дистанцию.
Глава делегации подчеркнул, что радость от этого знаменательного события неизменно остается "очень высокой". По словам Якунина, частицу Благодатного огня в этом году смогли доставить в Москву уже в девятнадцатый раз. Поддержку и сотрудничество оказали израильские власти и российские дипломаты во главе с послом, доставившим огонь к борту воздушного судна.
Благодатный огонь, который привезли в Россию к Пасхе по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая, передадут в пятнадцать столичных храмов, а также двадцать пять регионов и городов РФ.
Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня сошел накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 2 мая.
Каждый год для того, чтобы пламя вспыхнуло, десятки тысяч верующих, которые приезжают в это время в Иерусалим, проводят в молитвах целые часы. Огонь появляется в часовне внутри самого храма – Кувуклии, над каменной плитой ложа, на которое, согласно христианским верованиям, положили тело Иисуса, снятое с креста.
После этого частички пламени обычно начинают раздавать паломникам, которые к тому времени заполняют все прилегающие к церкви улицы. Съезжающиеся со всего мира верующие зажигают свечи и делятся огнем с другими. В результате пламя как бы растекается на несколько километров. Верующие "умываются" огнем, заверяя, что в первые несколько минут он не жжет.
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