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В Прикамье 8 человек стали жертвами пожара


1.5.2021 15:15
В Прикамье 8 человек стали жертвами пожараФото: rtyva.ru

Власти Кудымкарского городского округа Пермского края сообщили подробности о пожаре с восемью погибшими.

Как передают российские СМИ, в числе жертв трагического происшествия — двое детей, четырех и девяти лет.

По данным регионального Министерства территориальной безопасности, ЧП случилось на улице Пушкина, в одноэтажном деревянном частном доме. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы сегодня ранним утром — около 05:30 по местному времени (03:30 по Москве). К моменту прибытия пожарных дом уже практически полностью был объят огнем. После ликвидации пламени начался разбор завалов, в ходе которого обнаружили останки шестерых взрослых, девятилетней девочки и четырехлетнего мальчика.

Правоохранительные органы по факту трагического происшествия возбудили уголовное дело. Сведений о причинах возгорания пока нет, криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

После ЧП губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отдал министерству территориальной безопасности поручение о принятии мер по проведению тщательного анализа неблагоприятной пожарной обстановки. Согласно данным статистики, за период с начала этого года в Прикамье жертвами пожаров стали уже тринадцать детей.

Ранее полиция Пермского края задержала жительницу населенного пункта Утес Чусовского района. По версии следствия, женщина 1988 г.р. в прошлом лишенная родительских прав на четырех детей, родила еще четырех, которых воспитывала одна. Оставив малышей без присмотра в деревянном доме, она направилась в районный центр, чтобы снять деньги в банкомате на покупку продуктов.

Пока женщина отсутствовала, в ее доме начался пожар. Жертвами ЧП стали все дети, находившиеся в помещении - малыши шести и пяти лет, а также трехлетние близнецы. Установлено, что деревянный дом с печным отоплением не являлся аварийным. При этом жилые помещения обогревались электрическим конвектором, а на зарядке практически постоянно оставался электрический чайник.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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