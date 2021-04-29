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Дипмиссия США в Москве сокращает оказание услуг
12:13
Фото: smi2.net
Посольство Соединенных Штатов в Москве с 12 мая практически перестанет оказывать консульские услуги, передает "Интерфакс".
Как информирует американская дипмиссия, исключением станут лишь экстренные случаи, связанные с их согражданами.
Экстренная выдача виз гражданам РФ будет производиться лишь в крайнем случае, если речь идет о жизни и смерти либо истекает период действия иммиграционной визы, предупредили в американском посольстве.
В дипмиссии заявили, что подобные изменения обусловлены требованием российских властей сократить консульскую службу на 75%. Американские дипломаты пояснили, что уже получили соответствующее уведомление от российского правительства. Как указано в документе от 23 апреля, представительства Соединенных Штатов запрещается нанимать на работу иностранных граждан в любом числе.
Объявив о предстоящих переменах, в американском посольстве выразили сожаление по поводу решения Москвы и заверили, что постараются помогать своим согражданам по мере возможностей.
В посольстве предупредили, что прекратится выдача не-иммиграционных виз для недипломатов. В обозримом будущем посольство в Москве не намерено возобновлять оказание стандартных нотариальных услуг, а также замену паспортов США и выдачу других документов. Американским гражданам с просроченными визами посоветовали покинуть РФ до 15 июня или обратиться в МИД России для оформления новой визы.
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