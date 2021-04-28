Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приамурье осудили врача, похищавшую деньги с банковских карт пациентов

10:23

Фото: vk.com



В Амурской области состоялся суд по делу врача Райчихинской городской больницы, сообщает региональная прокуратура.



33-летняя женщина работала с пациентами, перенесшими инсульт, и похищала с их карт деньги.



Врача привлекли к ответственности за хищение средств с банковских карт пациентов. Следователи выяснили, что доступ к чужим деньгам медик получала через сотовые телефоны, оказавшиеся в ее распоряжении после госпитализации больных.



В октябре 2019 года врач, воспользовавшись персональными данными одной из пациенток, оформила на нее через интернет потребительский кредит. Все необходимые сведения медработник взяла в истории болезни, а затем предоставила реквизиты своей карты для перевода денежных средств.



Вскоре после первого эпизода врач начала использовать в корыстных целях сотовые телефоны своих пациентов, которые оказались в ее распоряжении из-за состояния больных. Женщина несколько раз перечисляла чужие средства на свой банковский счет, установили представители СКР.



Райчихинский городской суд признал врача виновной в краже и мошеннических действиях, приговорив к наказанию в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы условно. Как стало известно, вердикт был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Женщина, в полном объеме признавшая вину, воспитывает трех детей, пояснили в прокуратуре.



Автор: Злата Богатова

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