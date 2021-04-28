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Судан приостановил соглашение с РФ о базе на Красном море


28.4.2021 23:19
Судан приостановил соглашение с РФ о базе на Красном мореФото: voanews.com

Руководство Судана на время останавливает действие соглашения с Россией, в соответствии с которым предполагалось создать базу на Красном море.

Как передает Bloomberg, власти страны также приняли решение о приостановлении нового размещения российских военнослужащих в одном из заливов.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов предположил, что суданское руководство пошло на подобный шаг под влиянием Соединенных Штатов, передает агентство "Интерфакс". В Вашингтоне сейчас не заинтересованы в том, чтобы Москва могла расширять собственное военно-морское присутствие, объем которого был существенно утрачен в связи с распадом Советского Союза.

По словам Комоедова, в период СССР наша страна "очень неплохо" действовала в этом направлении. Однако после того, как государство перестало существовать, все заполнилось моментально. В результате России приходится сталкиваться со сложностями, когда она пытается возвратить прежние позиции в целях соблюдения паритета и защиты своих интересов.

На текущий момент РФ располагает лишь одной военно-морской базой за пределами страны - в порту Тартус в Сирии.

Напомним, двустороннее соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на Красном море подписали в конце прошлого года. В минувшем марте отечественное оборонное министерство информировало об открытии представительства в Судане в целях наращивания сотрудничества в военно-технической сфере.

Автор: Злата Богатова

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