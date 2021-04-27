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В Ленобласти 4 человека погибли в ДТП с автобусом
15:11
Фото: mybryansk.ru
Четыре человека стали жертвами ДТП в Ленинградской области, передают российские СМИ.
По предварительным данным, на территории Бокситогорского района столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, смертельная авария произошла примерно в 9:00 мск неподалеку от населенного пункта Дыми. После столкновения с заказным автобусом ПАЗ, в котором не было пассажиров, скончались четыре человека, ехавшие в автомобиле Mitsubishi Lancer.
Жертвами ДТП стали все, кто находился в легковой машине - водитель и трое его пассажиров. От полученных ранений они погибли на месте, пояснили в полиции.
Обстоятельства трагического происшествия выясняются в рамках доследственной проверки. Сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало.
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