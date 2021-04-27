Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростове-на-Дону остаются закрытыми пять крупных рынков

12:10

Фото: 1rnd.ru



После масштабной проверки на территории Ростова-на-Дону остаются закрытыми пять крупных торговых площадок. Как пояснила руководитель регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова, эти объекты не имеют официального статуса рынков, передает агентство "Интерфакс".



Представительница местных властей пояснила, что накануне, 27 апреля, в городе были начаты оперативные мероприятия в рамках масштабной проверки, которую проводят правоохранительные и надзорные органы. По словам Ирины Теларовой, "ситуация была неоднозначной" и вызвала "определенное волнение со стороны предпринимателей".



Сейчас департамент продолжает вести диалог в целях понимания перспектив, пояснила Теларова. Она также отметила, что один из рынков сможет возобновить свою деятельность 29 апреля, т.к. имеет все разрешительные документы. Однако остальные площадки официальным статусом рынков не обладают, констатировала глава департамента.



Со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс" сообщает о том, что накануне силовики в общей сложности успели проверить свыше 530 объектов торговли, порядка 1,7 тыс. транспортных средств и более 1,6 тыс. граждан. В результате было оформлено около ста протоколов об административной ответственности и вручено свыше 470 уведомлений о приостановлении деятельности.



Ранее в российских СМИ появились сведения о том, что в Ростове-на-Дону силовики оцепили территорию четырех рынков, которые располагались на площади примерно 15 гектаров в Аксайском районе. В тот момент на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон" было сосредоточено около 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которые проверяли законность функционирования торговых площадок.



Уточнялось, что в распоряжение силовых структур поступила информация о незаконных мигрантах, торговле оружием и наркотиками, а также организации проституции. По данным ряда источников, оперативные мероприятия могли быть связаны с уголовным делом, фигурантами которого являются глава Аксайского района Виталий Борзенко и ряд местных предпринимателей. При этом владелец указанных рынков Карим Бабаев является единственным, кто еще пока не задержан.



Автор: Злата Богатова

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