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Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников
10:36
Фото: vk.com
Конституционный суд отменил ранее действовавший запрет на изъятие у должников единственного жилья.
Как указано в сообщении на сайте КС, которое было опубликовано 28 апреля, взыскание возможно с учетом ряда условий.
В проставлении Конституционного суда отмечается, что обращение взыскания на единственное жилье должника стало возможным при некоторых условиях. Решение было принято в рамках рассмотрения дела жителя Калужской области Ивана Ревкова, который еще более двадцати лет назад одалживал деньги своей знакомой. Женщина не возвратила средства, после чего мужчина обратился в суд, но не смог взыскать долг.
В течение прошедших лет, учитывая индексацию, сумма долга достигла 4 млн руб. При этом знакомая Ревкова купила жилье площадью более 110 кв.м., а также заявила о признании ее банкротом. Истец обращался в суд, требуя продажи недвижимости, однако его просьбы отклонялись из-за положений ГПК. На их основании российские суды ранее не допускали обращать взыскание на единственное жилье должников, как и их родственников.
КС еще в 2012 году требовал законодательно определить разумные пределы действия имущественного иммунитета, в частности, если общая площадь недвижимости более "разумно достаточных" параметров. Но в парламенте этот вопрос пока еще не рассмотрели. В суде пояснили, что результатом законодательной деятельности в данном направлении за прошедшие годы стали лишь два законопроекта, один из которых поступил на первое чтение.
Учитывая обстоятельства, КС вынес вердикт о том, что российские суды могут принимать решения по преодолению имущественного иммунитета вплоть до момента, когда внесут коррективы в действующее законодательство.
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