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Консула России в Одессе объявили персоной нон грата
13:58
Фото: pl.ua
Министерство иностранных дел Украины объявило о признании нежелательной персоной консула РФ в Одессе.
Российскому дипломату предписано покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зарубежного внешнеполитического ведомства.
Как указано в заявлении МИД Украины, консула Генконсульства РФ в Одессе признали персоной нон грата и обязали покинуть страну вплоть до конца дня 30 апреля. Решение было принято в виде реакции на высылку украинского дипломата из Москвы.
В Киеве при этом выразили решительный протест из-за того, что МИД РФ ранее объявил о выдворении сотрудника украинской дипмиссии посольства. Пресс-служба украинского ведомства подчеркнула, что в министерстве решительно "исключают обвинения". По их данным, выдворенный из РФ дипломат не мог заниматься деятельностью, которая не совместима с его статусом.
Накануне, 26 апреля, в Москве сообщили о решении выслать представителя украинской дипмиссии. В качестве основания для этого назывались недружественные действия Киева, в частности, объявление 19 апреля персоной нон грата сотрудника российского посольства в столице Украины.
В отечественном дипломатическом ведомстве также подчеркивали, что, если украинские власти намерены продолжать подобные действия в отношении российских дипломатов, в Москве предпримут дополнительные меры, которые будут распространяться на сотрудников украинских представительств.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание иностранных коллег в формате Вышеградской группы. Предстоящие переговоры представителей Польши, Чехии, Венгрии и Словакии будут посвящены "российскому вопросу", включая взаимную высылку дипломатов из Москвы и Праги.
Напомним, в Праге заговорили о неких новых обстоятельствах в деле о взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. На этом фоне было объявлено о выдворении из Чехии восемнадцати российских дипломатов. В Москве подобные обвинения сочли абсурдными и совершенно безосновательными. Вскоре в МИД приняли ответное решение о высылке двадцати представителей чешской дипмиссии.
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