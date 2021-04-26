Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Консула России в Одессе объявили персоной нон грата

13:58

Фото: pl.ua



Министерство иностранных дел Украины объявило о признании нежелательной персоной консула РФ в Одессе.



Российскому дипломату предписано покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зарубежного внешнеполитического ведомства.



Как указано в заявлении МИД Украины, консула Генконсульства РФ в Одессе признали персоной нон грата и обязали покинуть страну вплоть до конца дня 30 апреля. Решение было принято в виде реакции на высылку украинского дипломата из Москвы.



В Киеве при этом выразили решительный протест из-за того, что МИД РФ ранее объявил о выдворении сотрудника украинской дипмиссии посольства. Пресс-служба украинского ведомства подчеркнула, что в министерстве решительно "исключают обвинения". По их данным, выдворенный из РФ дипломат не мог заниматься деятельностью, которая не совместима с его статусом.



Накануне, 26 апреля, в Москве сообщили о решении выслать представителя украинской дипмиссии. В качестве основания для этого назывались недружественные действия Киева, в частности, объявление 19 апреля персоной нон грата сотрудника российского посольства в столице Украины.



В отечественном дипломатическом ведомстве также подчеркивали, что, если украинские власти намерены продолжать подобные действия в отношении российских дипломатов, в Москве предпримут дополнительные меры, которые будут распространяться на сотрудников украинских представительств.



Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание иностранных коллег в формате Вышеградской группы. Предстоящие переговоры представителей Польши, Чехии, Венгрии и Словакии будут посвящены "российскому вопросу", включая взаимную высылку дипломатов из Москвы и Праги.



Напомним, в Праге заговорили о неких новых обстоятельствах в деле о взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. На этом фоне было объявлено о выдворении из Чехии восемнадцати российских дипломатов. В Москве подобные обвинения сочли абсурдными и совершенно безосновательными. Вскоре в МИД приняли ответное решение о высылке двадцати представителей чешской дипмиссии.



Автор: Злата Богатова

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