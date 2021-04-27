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Житель Приморья тяжело ранил подростка из пневматики
27.4.2021 12:41
Фото: smi2.net
В Приморском крае в результате выстрела из пневматического ружья получил тяжелое ранение 13-летний мальчик.
ЧП случилось в поселке Новошахтинский, житель которого стрелял по подросткам, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в Следственном управлении СКР по региону.
Полиция задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в этом преступлении. Местный житель взял в руки пневматическое ружье в ходе конфликта с подростками, указано в сообщении краевого СУ СКР.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что несколько мальчиков кидали камни в забор жителя поселка Новошахтинский. В результате между 60-летним мужчиной и подростками произошла ссора. В результате подозреваемый начал стрельбу, ранив одного из ребят.
Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает агентство "Интерфакс".
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Представители СКР пояснили, что подозреваемый в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.
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