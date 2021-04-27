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В Хакасии задержана мать троих детей, погибших при пожаре


27.4.2021 11:57
В Хакасии задержана мать троих детей, погибших при пожареФото: tobolsk.info

Правоохранительные органы Хакасии задержали мать троих детей, которые погибли в результате пожара.

ЧП случилось накануне, 26 апреля, в многоквартирном доме на станции Аскиз. Жертвами трагического происшествия стали две девочки шести-семи лет и их четырехлетний брат, оставленные без присмотра.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Хакасии, после гибели детей возбудили уголовное дело. Принято решение о задержании 30-летней матери погибших. Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины.

В ходе предварительной проверки было установлено, что вечером 26 апреля задержанная покинула квартиру, оставив там двух дочерей, семи и шести лет, и четырехлетнего сына. По словам женщины, она отсутствовала несколько минут, однако за это время начался пожар, практически уничтоживший жилище. Все дети погибли.

Предположительно, возгорание могло начаться из-за детской шалости с огнем. Уголовное дело по итогам проверки возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее полиция Пермского края задержала жительницу населенного пункта Утес Чусовского района. По версии следствия, женщина 1988 г.р. в прошлом лишенная родительских прав на четырех детей, родила еще четырех, которых воспитывала одна. Оставив малышей без присмотра в деревянном доме, она направилась в районный центр, чтобы снять деньги в банкомате на покупку продуктов.

Пока женщина отсутствовала, в ее доме начался пожар. Жертвами ЧП стали все дети, находившиеся в помещении - малыши шести и пяти лет, а также трехлетние близнецы. Установлено, что деревянный дом с печным отоплением не являлся аварийным. При этом жилые помещения обогревались электрическим конвектором, а на зарядке практически постоянно оставался электрический чайник.

Автор: Злата Богатова

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