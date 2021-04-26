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Погранслужба Литвы заявила о задержании россиян у границы с Польшей
26.4.2021 22:42
Фото: deon.pl
Группа российских граждан из восьми человек была задержана литовскими пограничниками при попытке незаконно попасть на территорию Польши.
Как информирует Служба охраны госграницы при МВД Литвы, в машине, которой управлял местный житель, ехали мужчины, женщины и дети - в общей сложности восемь человек.
Россиян задержали на трассе, которая вела в направлении КПП на границе с соседней Польшей, указано в официальном сообщении. Граждане РФ ехали в автомобиле с литовскими номерами, за рулем которого находился 35-летний житель Вильнюсского района. После инцидента мужчина был задержан.
По данным ведомства, все граждане России, пытавшиеся попасть в Польшу, являются представителями чеченской национальности. Люди обнаружены пограничниками не только в салоне, но и багажнике машины. Установлено, что все они ранее были помещены в центр регистрации иностранцев, который находится в городе Пабраде, и не должны были его покидать.
Отмечается, что в прошлом двое мужчин и две женщины, а также четверо несовершеннолетних нелегально пробрались в Литву и затем просили убежища. После этого их направили в специальный центр. После инцидента все россияне возвратились в учреждение в Пабраде.
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