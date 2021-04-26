Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погранслужба Литвы заявила о задержании россиян у границы с Польшей

26.4.2021 22:42

Фото: deon.pl



Группа российских граждан из восьми человек была задержана литовскими пограничниками при попытке незаконно попасть на территорию Польши.



Как информирует Служба охраны госграницы при МВД Литвы, в машине, которой управлял местный житель, ехали мужчины, женщины и дети - в общей сложности восемь человек.



Россиян задержали на трассе, которая вела в направлении КПП на границе с соседней Польшей, указано в официальном сообщении. Граждане РФ ехали в автомобиле с литовскими номерами, за рулем которого находился 35-летний житель Вильнюсского района. После инцидента мужчина был задержан.



По данным ведомства, все граждане России, пытавшиеся попасть в Польшу, являются представителями чеченской национальности. Люди обнаружены пограничниками не только в салоне, но и багажнике машины. Установлено, что все они ранее были помещены в центр регистрации иностранцев, который находится в городе Пабраде, и не должны были его покидать.



Отмечается, что в прошлом двое мужчин и две женщины, а также четверо несовершеннолетних нелегально пробрались в Литву и затем просили убежища. После этого их направили в специальный центр. После инцидента все россияне возвратились в учреждение в Пабраде.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:36 Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников 27.4.2021 18:02 Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах

Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 27.4.2021 11:29 Создатели «Спутника V» отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию

Создатели «Спутника V» отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию 26.4.2021 16:18 После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу

После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу 26.4.2021 14:14 Папа Римский заявил, что готов посетить КНДР