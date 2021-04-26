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Глава МИД Швеции не стала признавать геноцид армян
26.4.2021 17:09
Фото: simbirsk.city
Анн Линде
После того, как министр иностранных дел Швеции Анн Линде отказалась от признания геноцида армян, на нее обрушилась волна критике со стороны целого ряда парламентских партий, а также от некоторых представителей "Социал-демократов", пишут зарубежные СМИ.
Глава МИД Швеции сделала заявление в связи с очередной годовщиной геноцида армянского населения в период Османской империи. По словам Анн Линде, она "обратила внимание" на действия американского президента Джо Байдена, который официально признал геноцидом факты массового насилия в отношении армян и других национальных меньшинств в 1915 году.
Говоря об "ужасных расправах", происходивших в распадающейся Османской империи во время Первой мировой войны, Линде предпочла не использовать слово "геноцид". Письменное сообщение, касающееся событий вековой давности, министр направила новостной службе TT.
Как передает Expressen, после того, как глава МИД отказалась от признания геноцида армян, на нее обрушилась волна критики от представителей целого ряда парламентских партий, включая "Левых" и "Шведских демократов", а также со стороны некоторых "Социал-демократов".
Напомним, ранее в МИД Турции вызвали американского посла в Анкарее Дэвида Саттерфилда. Дипломата проинформировали, что турецкие власти отвергают заявление президента США Джо Байдена, считая его неприемлемым и не имеющим никаких "исторических и юридических оснований". Действия американского лидера способны подорвать двусторонние связи Анкары и Вашингтона, подчеркнули в дипломатическом ведомстве и призвали Байдена "исправить эту серьезную ошибку".
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