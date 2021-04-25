Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД Турции вызвал американского посла из-за признания Байденом геноцида армян

25.4.2021 17:39

Фото: tmcars.info



В Министерство иностранных дел Турции вызван американский посол в Анкаре Дэвид Саттерфилд, передает Reuters.



По данным агентства, дипломата пригласили в ведомство в связи с признанием главой США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.



Как стало известно, представителя Соединенных Штатов принимал замглавы турецкого МИД Седат Онал, который выразил точку зрения официальной Анкары. Дэвида Саттерфилда проинформировали, что власти Турции отвергают заявление американского президента Джо Байдена, считая его неприемлемым. Представитель Анкары также указал, что Турция "решительным образом осуждает" заявление главы США.



В МИД Турции заявление Байдена сочли не имеющим никаких "исторических и юридических оснований". Действия американского лидера способны подорвать двусторонние связи Анкары и Вашингтона, подчеркнули в дипломатическом ведомстве и призвали Байдена "исправить эту серьезную ошибку".



Гонения на армянское население, по данным историков, происходили в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. В Турции, признавая сведения о массовой гибели армян, категорически отказываются называть события того периода "геноцидом".



В Анкаре подчеркивают, что количество жертв является завышенным, а причиной гибели армянского населения в действительности была гражданская война в Османской империи, жертвами которой становились и турки.



На признание Джо Байденом геноцида армян ранее отреагировал Армен Саркисян. По словам президента Армении, он считает поступок американского коллеги "смелым и вдохновляющим". Саркисян также отметил, что после заявления главы США открываются новые перспективы для развития армяно-американских отношений.



Автор: Злата Богатова

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