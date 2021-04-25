ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пермском крае задержана мать детей, погибших на пожаре
В Пермском крае задержана мать детей, погибших на пожаре
После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу
После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу
МИД Турции вызвал американского посла из-за признания Байденом геноцида армян
МИД Турции вызвал американского посла из-за признания Байденом геноцида армян
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работуПосле решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу
В Москве отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашенияВ Москве отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашения
Польша созывает совещание Вышеградской группы из-за действий РоссииПольша созывает совещание Вышеградской группы из-за действий России
Премьер-министр Индии сообщил о «коронавирусном шторме», потрясшем странуПремьер-министр Индии сообщил о «коронавирусном шторме», потрясшем страну
Погибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином РоссииПогибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

МИД Турции вызвал американского посла из-за признания Байденом геноцида армян


25.4.2021 17:39
МИД Турции вызвал американского посла из-за признания Байденом геноцида армянФото: tmcars.info

В Министерство иностранных дел Турции вызван американский посол в Анкаре Дэвид Саттерфилд, передает Reuters.

По данным агентства, дипломата пригласили в ведомство в связи с признанием главой США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.

Как стало известно, представителя Соединенных Штатов принимал замглавы турецкого МИД Седат Онал, который выразил точку зрения официальной Анкары. Дэвида Саттерфилда проинформировали, что власти Турции отвергают заявление американского президента Джо Байдена, считая его неприемлемым. Представитель Анкары также указал, что Турция "решительным образом осуждает" заявление главы США.

В МИД Турции заявление Байдена сочли не имеющим никаких "исторических и юридических оснований". Действия американского лидера способны подорвать двусторонние связи Анкары и Вашингтона, подчеркнули в дипломатическом ведомстве и призвали Байдена "исправить эту серьезную ошибку".

Гонения на армянское население, по данным историков, происходили в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. В Турции, признавая сведения о массовой гибели армян, категорически отказываются называть события того периода "геноцидом".

В Анкаре подчеркивают, что количество жертв является завышенным, а причиной гибели армянского населения в действительности была гражданская война в Османской империи, жертвами которой становились и турки.

На признание Джо Байденом геноцида армян ранее отреагировал Армен Саркисян. По словам президента Армении, он считает поступок американского коллеги "смелым и вдохновляющим". Саркисян также отметил, что после заявления главы США открываются новые перспективы для развития армяно-американских отношений.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушкуВ США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку
В Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеровВ Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеров
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в МосквеСМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
В Хабаровске два человека погибли в ДТП с участием пяти машинВ Хабаровске два человека погибли в ДТП с участием пяти машин
Под Пензой 18 детей отравились во время тренировки в бассейнеПод Пензой 18 детей отравились во время тренировки в бассейне

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru