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Кравчук: Киев изучает вопрос участия США в переговорах по Донбассу


13.3.2021 21:00
Кравчук: Киев изучает вопрос участия США в переговорах по ДонбассуФото: edukacija.rs

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в регионе. Учитывая такой сценарий, к переговорному процессу необходимо привлечь Соединенные Штаты, заявил он.

По словам Леонида Кравчука, речь идет о возможном начале "широкомасштабного конфликта". Прокомментировав сложившуюся ситуацию в эфире канала "Украина 24", он пояснил, что сейчас Киев обсуждает эти вопросы с представителями Соединенных Штатов. Пока это происходит не в публичном формате, отметил глава украинской делегации в контактной группе.

Кравчук также предположил, что в Москве могут не поддержать идею вовлечения в переговорный процесс американской стороны. В таком случае российскому руководству необходимо будет аргументировать свою позицию.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что киевскому руководству следует отказаться от каких-либо попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария на территории Донбасса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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