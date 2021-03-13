|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кравчук: Киев изучает вопрос участия США в переговорах по Донбассу
13.3.2021 21:00
Фото: edukacija.rs
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в регионе. Учитывая такой сценарий, к переговорному процессу необходимо привлечь Соединенные Штаты, заявил он.
По словам Леонида Кравчука, речь идет о возможном начале "широкомасштабного конфликта". Прокомментировав сложившуюся ситуацию в эфире канала "Украина 24", он пояснил, что сейчас Киев обсуждает эти вопросы с представителями Соединенных Штатов. Пока это происходит не в публичном формате, отметил глава украинской делегации в контактной группе.
Кравчук также предположил, что в Москве могут не поддержать идею вовлечения в переговорный процесс американской стороны. В таком случае российскому руководству необходимо будет аргументировать свою позицию.
Ранее в МИД РФ заявили о том, что киевскому руководству следует отказаться от каких-либо попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария на территории Донбасса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|