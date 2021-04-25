|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Погибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином России
25.4.2021 22:12
Фото: daynews.kz
Мужчина, ранивший из ружья охранника жилого комплекса в Алма-Ате и забаррикадировавшийся затем в квартире, являлся гражданином РФ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление силовых структур Казахстана.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, во время спецоперации россиянин покончил с собой. Принадлежность оружия и боеприпасов у подозреваемого будет устанавливаться в ходе дальнейшего расследования, отметили представители полицейского главка страны.
В полиции пояснили, что мужчина забаррикадировался в квартире после конфликта с охранником дома и стрелял из гладкоствольного ружья. Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты на протяжении нескольких часов пытались вести переговоры с подозреваемым, задействовав представителей прокуратуры и знакомых мужчины. Категорически отказываясь сложить оружие, он продолжал стрелять в направлении двери и успел произвести около тридцати выстрелов в сторону лестничной площадки.
Когда приняли решение о задержании при участии бойцов полицейского спецподразделения, подозреваемый, вероятно, испугавшись грозящей ему ответственности, нанес себе смертельное ранение. В сообщении МВД уточняется, что спецназовцы оружие не применяли, используя лишь газовые и шумовые гранаты.
Перед штурмом квартиры пришлось эвакуировать жителей жилого комплекса "Бухар жырау тауэрс", где произошел инцидент. Охранник, получивший ранение ноги в ходе конфликта с подозреваемым, госпитализирован. В больнице заявили, что угрозы его жизни нет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|