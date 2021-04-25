Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином России

25.4.2021 22:12

Фото: daynews.kz



Мужчина, ранивший из ружья охранника жилого комплекса в Алма-Ате и забаррикадировавшийся затем в квартире, являлся гражданином РФ.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление силовых структур Казахстана.



По данным пресс-службы МВД Казахстана, во время спецоперации россиянин покончил с собой. Принадлежность оружия и боеприпасов у подозреваемого будет устанавливаться в ходе дальнейшего расследования, отметили представители полицейского главка страны.



В полиции пояснили, что мужчина забаррикадировался в квартире после конфликта с охранником дома и стрелял из гладкоствольного ружья. Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты на протяжении нескольких часов пытались вести переговоры с подозреваемым, задействовав представителей прокуратуры и знакомых мужчины. Категорически отказываясь сложить оружие, он продолжал стрелять в направлении двери и успел произвести около тридцати выстрелов в сторону лестничной площадки.



Когда приняли решение о задержании при участии бойцов полицейского спецподразделения, подозреваемый, вероятно, испугавшись грозящей ему ответственности, нанес себе смертельное ранение. В сообщении МВД уточняется, что спецназовцы оружие не применяли, используя лишь газовые и шумовые гранаты.



Перед штурмом квартиры пришлось эвакуировать жителей жилого комплекса "Бухар жырау тауэрс", где произошел инцидент. Охранник, получивший ранение ноги в ходе конфликта с подозреваемым, госпитализирован. В больнице заявили, что угрозы его жизни нет.



Автор: Злата Богатова

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