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Погибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином России


25.4.2021 22:12
Погибший при задержании в Алма-Ате стрелок был гражданином РоссииФото: daynews.kz

Мужчина, ранивший из ружья охранника жилого комплекса в Алма-Ате и забаррикадировавшийся затем в квартире, являлся гражданином РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление силовых структур Казахстана.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, во время спецоперации россиянин покончил с собой. Принадлежность оружия и боеприпасов у подозреваемого будет устанавливаться в ходе дальнейшего расследования, отметили представители полицейского главка страны.

В полиции пояснили, что мужчина забаррикадировался в квартире после конфликта с охранником дома и стрелял из гладкоствольного ружья. Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты на протяжении нескольких часов пытались вести переговоры с подозреваемым, задействовав представителей прокуратуры и знакомых мужчины. Категорически отказываясь сложить оружие, он продолжал стрелять в направлении двери и успел произвести около тридцати выстрелов в сторону лестничной площадки.

Когда приняли решение о задержании при участии бойцов полицейского спецподразделения, подозреваемый, вероятно, испугавшись грозящей ему ответственности, нанес себе смертельное ранение. В сообщении МВД уточняется, что спецназовцы оружие не применяли, используя лишь газовые и шумовые гранаты.

Перед штурмом квартиры пришлось эвакуировать жителей жилого комплекса "Бухар жырау тауэрс", где произошел инцидент. Охранник, получивший ранение ноги в ходе конфликта с подозреваемым, госпитализирован. В больнице заявили, что угрозы его жизни нет.

Автор: Злата Богатова

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