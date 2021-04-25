Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки Pfizer

25.4.2021 15:02

Фото: smartmoney.one



В результате ЧП, случившегося во французском городе Эперне на северо-востоке страны, 140 человек вместо вакцины от коронавируса получили инъекции физраствора.



Предположительно, речь идет об оплошности медработников, перепутавших препараты.



Как стало известно, почти полторы сотни человек вместо прививки американской вакциной Pfizer получили инъекции физраствора. О случившемся рассказывают издания France Bleu и LCI со ссылкой на центр вакцинации.



По данным представителей клиники, недоразумение произошло 20 апреля. Сотрудники центра вакцинации уже связались со всеми 140 людьми, назначив даты новых визитов. Некоторые пациенты к настоящему времени успели получить дозу настоящей вакцины. Остальные сделают это в течение 28 апреля, отмечается в сообщении центра.



Медики подчеркнули, что физраствор не представляет никакой опасности для "привитых". После инцидента в центр вакцинации направили дополнительного сотрудника для снижения нагрузки и недопущения подобных происшествий в будущем.



По последним официальным данным Минздрава Франции, за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще более 32,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 309 пациентов с подтвержденным COVID-19. За период с начала пандемии в стране коронавирусом было инфицировано порядка 5,4 млн человек, 102,5 тыс. умерли.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:18 После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу

После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу 09:33 Премьер-министр Индии сообщил о «коронавирусном шторме», потрясшем страну

Премьер-министр Индии сообщил о «коронавирусном шторме», потрясшем страну 25.4.2021 16:03 Школьные учебники по истории проверят после критики Путина

Школьные учебники по истории проверят после критики Путина 25.4.2021 14:48 Первых жителей Филиппин обвинили в истреблении крупнейших крыс Евразии

Первых жителей Филиппин обвинили в истреблении крупнейших крыс Евразии 25.4.2021 14:05 США окажут Индии дополнительную помощь в борьбе с COVID-19