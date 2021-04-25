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Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки Pfizer


25.4.2021 15:02
Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки PfizerФото: smartmoney.one

В результате ЧП, случившегося во французском городе Эперне на северо-востоке страны, 140 человек вместо вакцины от коронавируса получили инъекции физраствора.

Предположительно, речь идет об оплошности медработников, перепутавших препараты.

Как стало известно, почти полторы сотни человек вместо прививки американской вакциной Pfizer получили инъекции физраствора. О случившемся рассказывают издания France Bleu и LCI со ссылкой на центр вакцинации.

По данным представителей клиники, недоразумение произошло 20 апреля. Сотрудники центра вакцинации уже связались со всеми 140 людьми, назначив даты новых визитов. Некоторые пациенты к настоящему времени успели получить дозу настоящей вакцины. Остальные сделают это в течение 28 апреля, отмечается в сообщении центра.

Медики подчеркнули, что физраствор не представляет никакой опасности для "привитых". После инцидента в центр вакцинации направили дополнительного сотрудника для снижения нагрузки и недопущения подобных происшествий в будущем.

По последним официальным данным Минздрава Франции, за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще более 32,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 309 пациентов с подтвержденным COVID-19. За период с начала пандемии в стране коронавирусом было инфицировано порядка 5,4 млн человек, 102,5 тыс. умерли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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