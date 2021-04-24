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В ХМАО двое детей погибли при пожаре в дачном доме
24.4.2021 17:29
Фото: vk.com
По факту гибели двоих детей при пожаре в дачном доме в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, возгорание произошло в ночь на субботу.
По предварительным данным, пожар в дачном доме мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются следователями в рамках уголовного дела.
В ходе предварительной проверки стало известно, что в момент ЧП на втором этаже дома находились двое детей. Малыши семи и трех лет приехали на дачу вместе с их бабушкой и дедушкой.
Детей спасти не удалось. Двое взрослых попали в больницу, у них диагностированы ожоги и отравление продуктами горения.
Ранее стало известно о трагедии в Прикамье, где в результате пожара погибли оставленные без присмотра четверо детей.
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