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В Аргентине министр транспорта погиб в ДТП
24.4.2021 10:00
Фото: pronto.com.ar
Министр транспорта Аргентины Марио Меони получил смертельные ранения в дорожно-транспортной аварии.
ЧП случилось вечером минувшей пятницы (в ночь на субботу по Москве), передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, 56-летний Марио Меони получил смертельные травмы, когда за рулем служебного автомобиля Ford Mondeo направлялся в город Хунин. Чиновник спешил к семье, сообщает La Nacion.
Более конкретной информации о том, что случилось с руководителем ведомства, из официальных источников пока еще не поступало.
На трагическое происшествие отреагировал президент Аргентины Альберто Фернандес. В своем твиттере глава государства выразил соболезнования близким погибшего министра. Фернандес при этом назвал Меони "основательным, неутомимым и честным политиком", который мог считаться "образцовым чиновником".
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