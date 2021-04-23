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В Госдеп вызвали временного поверенного России в США


08:54
В Госдеп вызвали временного поверенного России в СШАФото: worldenergynews.gr

Временный поверенный России в Соединенных Штатах, приглашенный американскими властями в Госдепартамент, решительно отверг предъявленные Москве обвинения, передает ТАСС.

Представители Вашингтона выступили с утверждением, что РФ якобы оказывает дестабилизирующее влияние в Евро-Атлантическом регионе.

В минувшую пятницу, 23 апреля, в Госдепартамент был вызван временный поверенный в делах РФ в США. Российский дипломат решительно отверг все обвинения против Москвы, высказанные американской стороной. Как указано в сообщении российского посольства на его странице в Twitter, представители Соединенных Штатов совершенно беспочвенно заявили о дестабилизирующих действиях РФ.

Дипмиссия РФ при этом опубликовала запись в Twitter управления Госдепартамента США по делам Европы и Евразии, в которой отмечалось, что российского дипломата вызвали в ведомство, чтобы выразить обеспокоенность из-за обстановки в Евроатлантическом регионе, а также в целях демонстрации "полной поддержки Чехии".

Ранее в МИД РФ уточнили число оставшихся дипломатов в посольствах Чехии и России. В ведомстве отечественном внешнеполитическом ведомстве пояснили, что к началу лета в дипмиссиях останется по семь представителей МИД, двадцать пять административно-технического сотрудников и девятнадцать человек, принятых на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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