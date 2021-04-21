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Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»
03:45
Фото: pmo.ee
Руководство Соединенных Штатов не приняло на свой счет критические замечания, высказанные российским президентом Владимиром Путиным.
С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как заявила официальная представительница Белого дома, в Вашингтоне не воспринимают на свой счет критику, высказанную главой РФ Владимиром Путиным. Прокомментировав послание российского президента Федеральному собранию, Джен Псаки подчеркнула, что у них "толстая кожа".
Ранее российский лидер сравнил некоторые государства с шакалами, "крутящимися вокруг" тигра Шерхана. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова Владимира Путина стоит расценивать как "предупреждение Шерхану".
Оглашая накануне ежегодное послание парламенту, Путин назвал новым видом спорта попытки различных стран "цеплять Россию". В сложившейся обстановке, "всякие мелкие Табаки", как описывал писатель Киплинг, "подвывают", задабривая "своего суверена", - отметил глава РФ.
Ранее китайский журналист сравнил Россию с огромным полярным медведем, к которому страны Запада испытывают неприязнь. Кроме того, в последнее время против Москвы настроены и некоторые государства, которые в прошлом входили в состав Советского Союза или Организации Варшавского договора, отметил Ху Сицзинь в материале для Global Times.
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