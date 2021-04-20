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В Китае Россию сравнили с огромным полярным медведем
20.4.2021 16:02
Фото: smi2.net
Россия сравнима с гигантским полярным медведем, к которому страны Запада испытывают неприязнь, считает китайский журналист Ху Сицзинь.
В материале для Global Times он указал, что в последнее время против Москвы настроены государства, которые в прошлом входили в состав Советского Союза или Организации Варшавского договора.
По мнению автора, Россия переживает геополитическую трагедию: сейчас она сталкивается с нападками не только стран Запада, но и бывших союзников. Власти РФ проводят демократические реформы, сделав страну конституционным государством с многопартийной системой. Но ее продолжают называть авторитарной, отметил Ху Сицзинь.
В течение последних нескольких лет существенно активизировалось сотрудничество между Китаем и Россией. Страны не оформили официальное соглашение о стратегическом партнерстве, но взаимодействие становится все более интенсивным во многих сферах.
Ранее канцлер ФРГ заявила, что Евросоюзу следует сохранять диалог с Россией, несмотря на наличие разногласий. По словам Ангелы Меркель, Брюсселю следует занять правильную позицию, учитывая сближение Москвы и Пекина.
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