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Роспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы


20.4.2021 22:21
Роспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границыФото: vk.com

Прибывающих из-за границы граждан РФ обязали дважды сдавать тест на COVID-19.

Как информирует пресс-служба Роспотребнадзора, вплоть до 1 мая это требование будет распространяться на Танзанию и Турцию, а затем — все страны.

Начиная с 1 мая все россияне, прилетающие из-за границы, будут обязаны дважды проходить исследование на COVID-19. Граждане РФ, прибывающие из-за рубежа, должны проверяться на коронавирус, делая ПЦР-тесты в течение пяти суток со дня возвращения в страну. Интервал между процедурами при этом должен быть не меньше двадцати четырех часов.

Как следует из постановления Роспотребнадзора, до 1 мая требования распространяются на граждан РФ, которые возвращаются из Танзании и Турции. Затем правила будут действовать на тех, кто прибывает из любого государства.

Отмечается, что представители Роспотребнадзора в скором времени будут проводить в аэропортах выборочное тестирование иностранцев и лиц без гражданства на возможное заражение коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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