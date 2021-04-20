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Президент Чада скончался от ранений, полученных в бою
20.4.2021 21:20
Фото: gazeteoku.com
Президент Чада Идрис Деби, одержавший победу на состоявшихся 11 апреля выборах, скончался от ранений.
Глава государства пострадал в бою, когда находился на передовой, передает France-Presse.
Официальное заявление о гибели президента было сделано военным командованием страны. В тексте указывалось, что Идрис Деби Итно скончался, "защищая территориальную целостность на поле боя". В связи со смертью главы Чада в стране объявили двухнедельный национальный траур, а также комендантский час, который будет действовать в период с 18:00 до 5:00.
После кончины главы государства в стране был сформирован переходный военный совет, передает Al Wihda. По данным газеты, возглавил совет сын покойного президента — генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. Предполагается, что военные в скором времени обнародуют "хартию переходного периода". В числе принятых советом решений — закрытие "до дальнейшего распоряжения" сухопутных и воздушных границ страны.
В Чаде 11 апреля состоялись президентские выборы, на которых победил 68-летний Идрис Деби. На тот момент он являлся действующим главой государства, управляя страной с конца 1990 года. Он смог набрать более 79% голосов.
Ранее из Чада были отозваны сотрудники американской дипмиссии. Как указывалось в распоряжении Госдепартамента Соединенных Штатов, вооруженные мятежники могут совсем скоро оказаться в столице этого африканского государства.
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