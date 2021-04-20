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Facebook удалил советы президента Киргизии «лечить» коронавирус ядовитым корнем
20.4.2021 04:11
Фото: kapital.kz
Администрация Facebook удалила рекомендации, опубликованные президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который советовал "лечить" пациентов с начальной стадией COVID средством из иссык-кульского корня. В состав настойки входит аконит, являющийся сильнейшим ядом, сообщает "Азаттык" (СМИ имеет статус иностранного агента).
Представители соцсети Facebook, комментируя удаление поста Садыра Жапарова, пояснили, что распространялась неверная и потенциально опасная информация. Поэтому администрация приняла решение блокировать эти сведения. Угрожающую публикацию удалили и на странице Instagram киргизского лидера.
На рекомендации Садыра Жапарова ранее отреагировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как указывалось в заявлении представительства ВОЗ в Киргизии, специалисты не советуют следовать предложению главы государства.
Настойка на иссык-кульском корне (Aconítum soongaricum) в сообщении ВОЗ была названа средством, не прошедшим клинических исследований. Поэтому препарат не может быть зарегистрирован и применяться.
Ранее в Минздраве Киргизии опровергли слухи, распространившиеся после смерти сотрудника МИД, который якобы умер после прививки от COVID. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что высокопоставленный дипломат скончался из-за анафилактического шока, который был спровоцирован инъекцией антибиотика. С вакцинацией это никак не связано, подчеркнул министр.
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