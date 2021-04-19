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На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»


19.4.2021 08:11
На Камчатке погиб участник «Авачинского марафона»Фото: vk.com

Один лыжник погиб, еще один пострадал во время "Авачинского марафона", который стартовал на Камчатке накануне, 18 февраля.

Участниками мероприятия стали спортсмены со всей России.

Во время лыжных соревнований "Авачинский марафон", которые состоялись уже в двадцать седьмой раз, погиб спортсмен, еще один пострадал и был госпитализирован. О случившемся рассказывает пресс-служба правительства Камчатского края.

Как стало известно, умер участник 1960 г.р., приехавший из Краснодара По предварительным данным, мужчина не имел каких-либо хронических недугов, а день старта на плохое самочувствие не жаловался. По факту смерти участника марафона проводит проверку полиция.

Лыжник 1972 г.р. получил травмы во время падения. ЧП было запечатлено на видео. Кадры, сделанные очевидцами, сейчас распространяются в соцсетях. По данным местных властей, пострадавшему оказывается помощь в условиях стационара. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Судя по записям, которые были сделаны зрителями "Авачинского марафона", несколько человек упали на резком вираже. Один из лыжников при этом врезался в дерево.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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