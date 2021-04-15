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Голикова назвала число россиян, привившихся от коронавируса
11:29
Фото: smi2.net
В России количество привитых от COVID превысило 8 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Министерства здравоохранения.
Учитывая темпы вакцинации в нашей стране, она допустила скорую отмену ограничений, вводившихся в целях борьбы с распространением коронавируса.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, темпы вакцинации в нашей стране позволяют рассчитывать на скорое снятие ограничительных мер. На текущий момент прививки получили уже не менее 8 млн человек.
Вице-премьер добавила, что в ближайшее время предполагается увеличить масштабы проведения вакцинации в России.
Напомним, с 18 января в России по поручению главы государства Владимира Путина стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В основном для этого сейчас применяется препарат отечественного производства "Спутник V", а на прошлой неделе в регионы начала поступать вакцина "ЭпиВакКорона".
В скором времени россиян начнут вакцинировать средством, которое разработано специалистами центра им. Чумакова - "КовиВак".
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