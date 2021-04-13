Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Двое пожарных посмертно награждены орденом Мужества

21:12

Фото: vk.com



Глава РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пожарных, погибших в Петербурге и на Урале. Награды удостоены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий, командовавший отделением пожарно-спасательной части No 64 Северной столицы, и лейтенант внутренней службы Константин Старцев из Асбеста.



Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, трое из которых ликвидировали возгорание на "Невской мануфактуре" в Петербурге. Посмертно к награде были представлены Илья Белецкий и Константин Старцев, указано в сообщении на сайте Кремля. Исполняя служебный долг в экстремальных условиях, они погибли, проявив мужество и отвагу.



Лейтенант Константин Старцев несколько дней назад погиб в городе Асбесте (Свердловская область). Сотрудник МЧС принимал участие в тушении пожара, начавшегося в строящемся здании.



Представленные к награде лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский пострадали от огня, когда вместе с погибшим Ильей Белецким ликвидировали возгорание в историческом комплексе зданий на Октябрьской набережной Петербурга. Пострадавшие пожарные были экстренно госпитализированы, их состояние врачи оценивают как тяжелое.



ЧП в Северной столице случилось в минувший понедельник, 12 апреля, около полудня. Площадь пожара превысила 10 тыс. кв.м. Сотрудникам оперативных служб города удалось локализовать возгорание лишь через десять часов после начала работы. По состоянию на утро вторника главное здание комплекса "Невской мануфактуры" было практически уничтожено огнем, от него остался только остов. Мероприятия по тушению завалов продолжались вплоть до среды, 14 апреля.



Правоохранительные органы Петербурга сейчас устанавливают причины пожара. В рамках двух уголовных дел, которые возбудили по факту случившегося, задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель. В ближайшее время суд вынесет решение об их аресте.



Автор: Злата Богатова

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